Twa stabijhûnen fan Brenda út Tsjummearum al hast twa wiken fermist

Troch in fersin bleaune de skodoarren fan in loads op de pleats dêr't de famylje wennet iepen stean. De hûnen wiene yn dy loads. De twa, mem en dochter, naaiden út. Se giene it lân yn. It lêste dat Brenda wit is dat se de greiden yngiene rjochting Minnertsgea. Dêrnei hâldt eins it spoar op.

Noch net fûn

Der komme wol hieltyd tips binnen. Dêr gean Brenda en har man dan op ôf, mar oant no ta hawwe se de hûnen noch net fûn. Se binne der bot ôf troch de fermissing en hawwe in soad help. Se freegje elkenien út te sjen nei de twa bijkes, want se wurde bot mist.