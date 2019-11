In blik efter de Berlynske muorre yn Grou

Sa is der in slachbeam, in wachthokje, sânsekken en stikeltried. En dêrefter in Amerikaanske soldaat. Oanlieding is de fal fan de Berlynske muorre no krekt 30 jier lyn. Yn en om it museum binne tal fan saken te finen dy't ferbûn binne mei de muorre dy't ea stie tusken East- en West-Berlyn, mar benammen ek mei it libben efter dy muorre.

Eardere bunker

It museum is fêstige yn de eardere bunker dy't yn de Kâlde Oarloch tsjinst die as skûlplak foar it provinsjebestjoer, foar as de Russen oanfalle soene. "We binne dus al hiel bot ferbûn oan dy tiid, dus dit momint koene we net oan ús foarbygean litte", sa seit Van Gelderen.

Yn de ôfrûne moannen hawwe se tal fan saken sammele dy't spesifyk mei East-Dútslân te krijen hawwe. Sa leit der bûten in patrûljeboat fan de DDR-marine en stiet der sels in stikje fan de muorre. En dy muorre komme je ek binnen wer tsjin.

Stasi-unifoarmen fan Marktplaats

Op in grut doek is in foto fan de Berlynske muorre ôfdrukt. Sa skerp dat je de teksten dy't der op steane lêze kinne. Sa stiet der bygelyks de Nederlânske tekst "de Chinese muur was mooier" op te lêzen. Yn de kantine fan de bunker sit sels in stasi-offisier kofje te drinken.

Frijwilliger Siete Meeter fan it museum kaam de unifoarmen tsjin op Marktplaats. "Je moatte der efkes om sykje, mar alles is der te krijen. Dit unifoarm moast earst 160 euro kostje. Dat wie my eins wat te djoer. Dus doe frege ik oft der wat medaljes ôfkoene. Dat koe wol en doe wie it noch mar 100 euro."