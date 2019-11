Sportclub Cambuur spile freed de útwedstriid tsjin Roda JC yn Kerkrade. In bysûndere wedstriid, want de Ljouwerters wisten by Roda JC noch noait te winnen. Mar dat gie dizze kear wol oars. Yn it Cambuur Sjoernaal sjogge wy werom op de wedstriid.

It is allegearre te sjen yn dizze útstjoering fan it Cambuur Sjoernaal.