LIVE: It OMF Konsertkonkoers yn Drachten

Koperkanaal

By it konkoers wurde ek opnamen makke foar it fideokanaal en de audiostream 'Koperkanaal' fan Omrop Fryslân. Koperkanaal is der spesjaal foar leafhawwers fan de muzyk fan harmony, fanfare en brassband. Koperkanaal bestiet út livestreams fan HaFaBra-eveneminten, lykas it OMF Konsertkonkoers, it YouTube-kanaal, de online radiostjoerder Koperkanaal en it radioprogramma Koperkanaal FM (alle sneinen tusken 6.00 en 8.00 oere op 'e radio).