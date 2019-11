Omrop TIP: As myn filmhert in kompas wie

Programmeur Fredau Buwalda is op it filmfestival yn it Noarske Haugesund, om foar Ljouwert de bêste noardlike films te finen. It jubilearjende festival hat de lêste jierren ommers keazen foar in noardske fokus.

Skandinavië blykt hiel suksesfol yn it ûntwikkeljen en 'vermarkten' fan har eigen sinema. Kin it noarden fan Nederlân dêr wat fan leare? Mar foaral: wêryn ûnderskiedt dy noardlike sinema him? Sprekke dizze films spesifyk noarderlingen oan, of net? Fragen dy't sels foar de filmmakkers yn Haugesund noch net sa maklik te beäntwurdzjen binne.