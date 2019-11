Filmtip Noordelijk Film Festival: The 48 Hour Film Project Leeuwarden

"Mijn filmtip voor vandaag is The 48 Hour Film Project Leeuwarden, ik organiseer dit namelijk sinds 2013. Het is geweldig als je bedenkt dat de films die je daar ziet, allemaal in een tijdbestek van slechts 48 uur zijn gemaakt. Daarnaast staan wij, als 48-organisatie, hier ook stil bij de eerder dit jaar overleden Pieter Verhoeff op onze eigen manier. Komt dat zien!

Ook worden vandaag verschillende films van Pieter Verhoeff gedraaid op 35 mm film in het oude Filmhuis (nu omroep Leo). Een must see voor de echte filmfanaat om tal van redenen dus."