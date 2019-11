Fûgelwille Jobbegea grutsk op 50-jierrich bestean

Wol is it mar de fraach oft fûgelferieningen lykas dy yn Jobbegea nochris fyftich jier bestean sille. In soad ferieningen fergrize en bistewolwêzenspartijen fine it mar neat dat dy fûgels somtiden trije dagen opsletten sitte yn lytse hokjes. Dat lêste kin Van der Tuin him wol begripe. "Ik fyn it hielendal net goed dat fûgels lang op in show steane. Ik ha it leafst ek ien of twa dagen. Langer moat in fûgel net fan hûs wêze."

Neffens him leit de takomst by it gearkommen fan ferskillende ferieningen. Dan binne der miskien minder shows, mar binne de ferieningen wol grutter en steane der ek mear fûgels. "En dan wurde de shows koarter, mar foar de leafhawwer is dat like moai!"