Henk de Jong: "Hiel tefreden mei hoe't wy spile hawwe"

De iepeningstreffer fan de Ljouwerters kaam op namme fan Jacobs. "We hebben het de afgelopen week op de training geoefend. In principe was het een drie-tegen-twee. De keeper stond in de korte hoek, dus ik kon hem rustig in de lange hoek schuiven."

"In het eerste half uur speelden we echt hartstikke goed", neffens Jacobs. "We vergeten in de laatste fase goed af te ronden, daardoor krijgen we het later nog lastig. We mogen terugkijken op een goed eerste half uur."

"Genoeg kwaliteit"

By de 1-1 hie Cambuur it efkes dreech. "In het begin van de tweede helft hadden we het ook even lastig, maar ik denk dat we het daarna goed hebben opgepakt. We hebben de rust bewaard en zijn ons ding blijven doen. Dan zie je dat we genoeg kwaliteit hebben om deze wedstrijd ook binnen te slepen."