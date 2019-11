Twa Fryske hoarekagelegenheden by tsien bêste learbedriuwen

It opliedingsklimaat, de belutsenens fan it learbedriuw by de learling, de fyzje op it oplieden en it opliedingsplan binne punten dêr't de SVH op beoardiele hat. Kommisjeleden fan de SVH sille dizze moanne op besite by de tsien nominearre bedriuwen.

De learbedriuwen krije dan de opdracht de kommisjeleden te behanneljen as learlingen op harren earste dei. Yn desimber wurdt bekend hokker fan de tsien bedriuwen by de top trije komme sille. De winner fan it bêste learbedriuw en de winnende learmaster wurde bekend makke by de Horecava 2020 yn Amsterdam.