Johnny Jansen: "SC Heerenveen en Sparta lijken op elkaar"

Van Bergen hat dizze wike wer mei de groep meitraind en is folslein wersteld. Alen Halilovic sit dêrtroch wer op de bank. It is de iennige wiziging dy't Johnny Jansen oanbringe sil yn syn basisalve.

De lêste twa wedstriden tsjin FC Grins en ADO Den Haag hat Hearrenfean "mar" twa punten opsmiten en dus moat der fan Sparta wûn wurde. Johnny Jansen ferwachtet in drege wedstriid, benammen omdat it spultype fan beide ploegen fergelykber is.

"Sparta heeft een goede verdediging staan en vanuit de counter willen ze dan toeslaan", neffens Jansen. "Ze hebben twee snelle spitsen, bovendien hebben ze spelers op het middenveld die goed bijsluiten. Met Bryan Smeets hebben ze een speler die de mensen goed kan bedienen. En dat hebben wij natuurlijk ook. Wij hebben ook snelheid voorop en mensen die de spitsen kunnen bedienen."

Folop yn ûntwikkeling

SC Hearrenfean is ien fan de jongste ploegen fan Europa; de ploech is folop yn ûntwikkeling. Benammen ferdigenjend hat de ploech in enoarme stap makke. Nei Ajax en AZ hat SC Hearrenfean de minst passearre ferdigening fan de earedifyzje. In grut kontrast mei ferline seizoen. Jansen is dêr wiis mei, mar dochs sjocht hy ek genôch ferbetterpunten.

"In de counter zijn we goed, maar op het moment dat je een counter niet door kunt zetten, moeten we leren de bal te houden en van daaruit weer een aanval creeëren. Maar ik moet ook gewoon heel blij zijn met wat we tot nu toe laten zien, alleen als trainer wil je altijd beter."