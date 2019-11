Wetterskip set fleantúch yn: CO2-útstjit yn kaart brocht

It giet om in nije mjitmetoade. Op de grûn is it Wetterskip mei ferskate apparaten al in pear jier dwaande mei de mjittingen. Troch it ferskaat oan mjittingen ûntstiet in sa betrouber mooglik byld fan de CO2-útstjit yn it feangreidegebiet. Ek de Universiteit Wageningen is by it ûndersyk belutsen.

49 persint minder CO2-útstjit

De mjitgegevens moatte sjen litte hoe't de útstjit fan CO2 út it feangreidegebiet it bêste fermindere wurde kin. Yn it Nationale Klimaatakkoord is fêstlein dat der oer tsien jier 49 persint minder CO2 frijkomme mei. Maatregels yn it feangreidegebiet moatte dêrby helpe.