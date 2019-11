Mondriaanfûns stipet Fryske musea mei mear as twa ton

De musea moasten in goed oankeapplan ynleverje by it Mondriaanfûns, sadat it fûns bydrage koe oan de kolleksje foar 2020-2021. De plannen fan de twa musea waarden goedkard en no kin sawol it Fries Museum as it keramykmuseum nije oankeapen dwaan.

Mondriaanfûns posityf

De ferklearringen fan it Mondriaanfûns binne posityf. Oer it Fries Museum sizze sy it folgjende: "De commissie waardeert de manier waarop het Fries Museum kunst, cultuur en geschiedenis van Friesland laat leven en zo een actieve rol speelt in de samenleving".

Oer keramykmuseum Princessehof is it fûns ek út de skroeven: "De commissie waardeert het collectie- en presentatiebeleid van het Princessehof, waarbij de relatie Oost-West centraal staat".