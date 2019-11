Spoaroergongen Werpsterhoeke en Barrahûs ferdwine

Yn de takomst sille ek de spoaroergongen by Werpsterhoek en Barrahûs ôfsletten wurde. It is de bedoeling dat, mei dit nije paad, der ek nei dizze ôfsluting fan Techum út in goeie fyts- en kuierrûte nei de westkant fan it spoar beskikber is. De Swette en de húsdokters yn Wytgaard, dy't ek in praktyk hawwe yn de Techumerpleats, bliuwe sa ek fan de Súdlannen út goed berikber.

It paad makket gebrûk fan in histoarysk stikje. Dit wie eartiids ûnderdiel fan in paad tusken Barrahûs en Swichum. De ferbining is yn earste ynstânsje tydlik en wurdt realisearre yn ôfwachting fan de definitive ferlinging fan it besteande fytspaad by it Alddjip del.