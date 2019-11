LDODK stiet nei 7 jier wer tsjinoer Tempo, no yn de Kuorbal League

Yn 2012 stiene de kuorballers fan LDODK fan De Gordyk en Terwispel tsjinoer de spilers fan Tempo fan Alphen aan den Rijn. De wedstriid gie om promoasje nei it heechste nivo. De Gordyksters wisten doe de earste Fryske ploech yn de Kuorbal League te wurden. Mar Tempo is ôfrûne seizoen lang om let ek promovearre. Sneon treffe de ploegen inoar wer. Mei twa haadrolspilers fan doe sjogge wy werom én foarút.