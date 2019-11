Gipsôfdruk weardefol by boarstamputaasje: foar proteze en ferliesferwurking

Oosterkamp kaam op it idee troch in kollega dy't tsjin har sei dat der yn Limboarch boarstprotezen makke wurde. Ek krige se yn har eigen famylje te meitsjen mei boarstkanker. Se hat har der yn ferdjippe en is hiel bliid dat it sikehûs it oppakt hat. "It is in hiele stap foarút. Minsken mei in amputaasje oan 'e foet of ûnderskonk krije ek in proteze op maat."

In boarstamputaasje is yngripend en froulju dy't der mei te krijen ha, geane faak troch in emosjoneel proses. De gipsôfdruk kin se helpe by it ferwurkjen fan it ferlies. Se kinne de gipsôfdruk bygelyks beskilderje of der op oare kreative wize mei oan 'e slach.