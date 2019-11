Sabine Hardus stiet stil by 30 jier 'Mauerfall'

Sabine Hardus hat in hiel bysûnder oantinken oan de DDR yn hûs: in dossier fan 800 siden fan de geheime tsjinst Stasi oer harsels. Frou Hardus waard sûnder dat se it wist fiif jier lang bespionearre troch mar leafst sân 'Informelle Mitarbeiter' fan de Stasi en thús ôfharke. Har relaasje mei de Nederlanner Hans - no har man - fûn de Stasi sa nijsgjirrich dat alle leafdesbrieven iepenmakke binne en oerset yn it Dútsk opnommen waarden yn it Stasi-dossier.

Fertelle en warskôgje

Frou Hardus fynt it wichtich om ek mear as 30 jier letter te fertellen oer har ûnderfiningen mei de Stasi en te warskôgjen foar 'regearingen dy't har tefolle mei it libben fan boargers bemuoie'. De fal fan de muorre yn 1989 die har in soad. "Pas toen had ik door dat ik 30 jaar lang was voorgelogen."

In petysje-idee feroare alles

As famke leaude Sabine Hardus noch yn it kommunisme. Se wie lid fan de Freie Deutsche Jugend FDJ en siet sels in jier op de akademy fan de FDJ. Mar Hardus wie kritysk oer it útwizen fan de bekende sjonger Wolf Biermann, dy't nei in pear optredens yn it westen net mear wolkom wie. Tsjin freonen en kollega's sei sy dat it tiid waard foar in petysje om Biermann yn de DDR te hâlden. De petysje kaam der nea, mar foar de Stasi wie it idee om in petysje te hâlden oanlieding om Hardus jierren efterinoar yn de gaten te hâlden en dwers te sitten.