Oaljeplak fan 100 by 20 meter driuwt yn Willemshaven fan Harns

BDS Harlingen is daalks oan de slach gien mei it opromjen fan de oalje. "We hebben geluk dat het tij gunstig is, niet naar zee, maar naar binnen," fertelt Baudina Schaafsma fan Rykswettersteat. De oaljeplak beslaat in opperflakte fan ûngefear 100 meter by 20 meter. BDS Harlingen hat skermen pleatst om it oaljeplak sa gau as mooglik yn te damjen sa't de oalje net fierder ferspriedet.

Meunsters nommen

"We weten niet om wat voor olie het gaat maar we doen er alles aan om de dader op te sporen," seit Schaafsma. It is noch net bekend wat foar oalje it krekt is, mar it liket op it earste each om in tsjustere oalje. "Het is heel donkere, zwarte olie". Fan de oalje binne meunsters nommen om te efterheljen wêr't de oalje weikomt. "De monsters gaan naar het lab in Lelystad waar ze onderzocht worden. Daar krijgen we volgende week uitslag van. Daarna kunnen we kijken wie de veroorzaker is en een strafrechtelijk onderzoek doen".