Kritysk rapport oer jongereinsoarch, it moat oars neffens Rezjysintrum

De minster hat no tasein yn te gripen. Mar by de Fryske jongereinsoarch wolle se benammen mear jild, seit direkteur Marianne Sinot fan it 'Regiecentrum Bescherming en Veiligheid,' it eardere buro jongereinsoarch. Sy is bliid mei it krityske rapport fan de ynspeksje: "Het is een behoorlijk kritisch rapport, waarin de inspectie met name de overheid aanspreekt op haar verantwoordelijkheid, dat vind ik goed."

Wêrom no pas?

Sinot freget har lykwols wol it ien en oar ôf. "Je vraagt je af waarom het zo lang heeft geduurd, omdat er al zoveel partijen aandacht voor vroegen. De VNG en gemeenten hebben regelmatig aan de bel getrokken. De vakbond heeft namens de werknemers behoorlijk veel lawaai gemaakt. We zijn met z'n allen 2 september op het Malieveld geweest om aandacht te vragen voor de problematiek in de jeugdzorg," seit Sinor.

En dochs is der struktureel te min jild, in te hege wurkdruk en in grut ferrin fan minsken en en grut syktefersom. "En bovendien geeft het een gevoel dat mensen heel hard werken, maar gewoon niet kunnen doen wat ze graag willen doen. Waar het werk om gaat en waar je energie van krijgt is het in gesprek zijn met gezinnen en kijkt wat er nodig is."