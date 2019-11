19 Fryske bedriuwen krije groei-award FD Gazelle

It Financieele Dagblad rikt elts jier de FD Gazellen Awards út oan bedriuwen yn Noard-Nederlân dy't it hurdst groeie. Der binne trije kategoryen: grut, middel en lyts. By de grutte bedriuwen stiet it bedriuw Wits Noord fan Drachten op it twadde plak. Yn de kategory lytse bedriuwen hat it bedriuw Cloud++ fan De Jouwer in tredde plak krigen. Yn totaal binne der 19 Fryske bedriuwen mei in FD Gazelle nominaasje.