Nij Smellinghe Drachten is it bêste sikehûs yn Fryslân

Dêrnei folget Tjongerskâns op It Hearrenfean op it noggende plak en it Antonius sikehûs yn Snits op plak 26. De kategory bestiet út 40 sikehuzen. It MCL yn Ljouwert falt yn in oare kategory, nammentlik yn de topklinyske sikehuzen. It sikehûs stiet dêr op in sechsde plak fan de 26 sikehuzen.

De list wurdt ûnderferdield yn fjouwer kategoryen: akademyske sikehuzen, algemien of streeksikehûzen, topklinyske sikehuzen en oare sikehuzen. De akademyske sikehuzen en oare sikehuzen, lykas it UMCG yn Grins, binne net meinaam yn de skoares.

De top 100 sikehuzen fan it AD moat ynsicht jaan yn de kwaliteit fan de sikehuzen en se stimulearje om better te wurden.