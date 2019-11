Histoaryske ynstellingen tsjin nije brêge yn monumintaal bolwurk Dokkum

It giet om it plan om fan it Panwurk nei it Noarderbolwurk in brêge oan te lizzen, sa soe de kuierrûte nei de binnenstêd wat koarter wurde moatte. Neffens de ferieningen giet it lykwols mar om it ferkoartsjen fan de kuierrûte mei sa'n 100-150 meter. Dat is it neffens harren net wurdich.

'Oanslach op kwetsber plak'

Wichtiger is dat de fuotgongersbrêge neffens de ynstellingen in 'oanslach' op it histoaryske bolwurk fan Dokkum is. 'Hoe is het mogelijk,' skriuwe de ynstellingen yn de brief nei de gemeenteried, 'dat men hier op deze unieke en kwetsbare plek het karakter van dit monumentale deel van de vestingwal wil verbreken en vernielen?'.

De ynstellingen jouwe oan dat de binnenstêd foar in grut part ûnskeind de tiid troch kommen is, en dat it beskerme stedsgesicht bewarre bliuwe moat. Sûnt 1994 hat de fêstingwâl fan de stêd de status fan monumint, krigen fan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dêrom wolle de ynstellingen graach meitinke oer it proses en yn petear mei de projektgroep.

Ferkearde beslissingen

De ynstellingen neame twa foarbylden fan hoe't it net moat. Ien dêrfan is de houten brêge tusken parkearterrein De Helling en de Koekebakkerssteech, krekt wat súdliker oer de Driepypstergrêft. Ek krige de stêd noch net lang lyn in oanpaste parkeargaraazje. Neffens de ynstellingen is it parkeardek te heech en ûntnimt it bouwurk it sicht op de stêd.