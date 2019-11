Ek Noardeast-Fryslân wol besykje in PFAS-regeling te treffen mei in moasje

De moasje is yntsjinne troch FNP, CDA, VVD, S!N, Gemeentebelangen, PvdA en ChristenUnie. De regeling moat jilde oant de boaiemkwaliteitskaarten ree binne foar de gemeente. Neffens de partijen leverje de PFAS en de PFOA-regelingen in soad swierrichheden op foar boubedriuwen en grûnbedriuwen. Sy fine dat de gemeente net efteroer leune moat en de kwestje trochskowe moat nei de provinsje of Den Haag.

"Us boubedriuwen en ús grûnfersetters, stadichoan sakje se fuort yn it ekonomysk driuwsân fan de PFAS en de PFOA. Derom tsjinnen wy dizze moasje mei riedsbrede stipe yn, sadat ús bedriuwen earst wer fjirder bouwe kinne oan in stabile ekonomyske basis," sa skriuwt de FNP op harren kanalen.

De partijen yn Noardeast-Fryslân binne net de easten dy't mei in moasje wat oan de PFAS-problematyk besykje te dwaan. Tongersdei hat in moasje om de PFAS-noarm te ferheegjen it net helle yn Tytsjerksteradiel.