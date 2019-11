Unbekende jogger rekke út 'e tiid en is oantroffen yn Ljouwert

Nei oan de folkstúntsjes by de Vierhuisterweg yn Ljouwert is tongersdeitejûn in jogger út de tiid rekke. It giet om in man fan om de 60 jier âld hinne, mar de hurdrinner hie gjin legitimaasje by him. De plysje wit noch net wa't de man krekt is, mar hat him oerbrocht nei it sikehûs.