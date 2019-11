Mediawiisheid-platfoarm moat helpe yn in wrâld fan eltse dei online wêze

It 'Platform Mediawijsheid Friesland' moat soargje foar in gruttere mediawiisheid ûnder boargers en bedriuwen yn Fryslân. Yt platfoarm wurdt freed op it Noordelijk Film Festival offisjeel lansearre mei as doel om yn de takomst inisjativen te ûntwikkeljen dy't bydrage oan dy mediawiisheid. It platfoarm is in gearwurking tusken New Noardic Wave, Suksawat, Fers, ROC Friesland College en NHL Stenden.

'Platform Mediawijsheid Friesland' wurdt yn it Neushoorn-kafee yn Ljouwert presintearre. Dêr sil sprutsen wurde oer it ferskil tusken mediawiisheid en media-eangst. In hacker lit sjen hoe maklik it is om in Instagram-account te hacken. Leden fan it platfoarm binne by de lansearring oanwêzich om mei belangstellenden yn petear te gean.