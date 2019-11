Mear jild foar beweging yn Weststellingwerf mei sportakkoart

Minister Bruins fan Sport hat yn 2018 in nasjonaal sportakkoart sletten. Der kaam foar eltse gemeente 15.000 beskikber om in prosesbegelieder yn te skeakeljen om derfoar te soargjen dat safolle mooglik ynwenners mear bewege. Yn juny hawwe Weststellingwerf, ûnderwiisorganisaasje Comprix en sportferieningen SCO fan Aldeholtpea en FC Wolvegea in yntinsjeferklearring tekene om sa'n 'sportformateur' oan te stellen. Dat is André Kasel wurden.

No is der dus wer in nije stap makke. Noch net lang lyn is der flink besunige op sport yn Weststellingwerf, dit akkoart makket wer wat mear mooglik, sa sei wethâlder Jack Jongebloed.