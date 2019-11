Eigener fan de Waard van Ternaard hâldt nei 12,5 jier op

Neffens it blêd Special Bite hie it hotel-restaurant yn 2009 it bêste terras fan de provinsje. Eigener Roest wol syn kennis en kunde no ynsette yn de foarm fan nije útdagingen. Nei alle gedachten bliuwt Roest wurksum yn it noarden fan it lân. Oant 31 desimber is it noch mooglik om te iten en te sliepen yn de Waard van Ternaard.