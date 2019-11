Moasje om PFAS-noarm te ferheegjen hellet it net yn Tytsjerksteradiel

De opposysjepartijen woene de grinswearden PFAS yn de grûn ferheegje fan 0,1 mikrogram de kilo nei 1,0 mikrogram de kilo, mar dêr woene de oare partijen net oan. Dy fine it risiko grut dat de gemeente Tytsjerksteradiel it ôffierputsje wurde sil, ek al om't oare gemeenten dizze grinswearden net ferheegje.

Partij voor de Boeren, VVD, PvdA woene mei de ferheging berikke dat de bedriuwen wer oan de slach kinne. No steane dy troch de PFAS-maatregels op slot. PFAS stiet foar in grutte groep fergiftige stoffen dy't sawat oeral yn Nederlân yn de grûn sitte. Se binne sa skealik dat it Ryk besletten hat dat boaiems dy't no skjin binne, net fersmoarge wurde meie mei grûn mei PFAS deryn.