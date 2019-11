Previntyf wurkje oan de eigen sûnens op de wurkflier

Dy wiziging regelt dat je mei sa'n kollektive fersekering net maksimaal 10, mar 5 persint koarting krije kinne. Ynstee dêrfan wurdt besocht om de stiging fan de preemje te beheinen troch minsken sûner te meitsjen, want dan kostje sy minder wêrtroch de preemje foar eltsenien minder omheech moat. Mar dêr moatte de soarchfersekerders dan wol wurk fan meitsje. En sa wurde der ek yn Fryslân oeral ôfspraken makke oer mear previnsje, sizze sy by soarchfersekerder De Friesland.

Oanbod útwreide

Sy hawwe harren oanbod ek útwreide. Je kinne dan bygelyks tinke oan kursussen om minsken fan it smoken ôf te krijen of help foar minsken mei burn-out-ferskynsels. By De Friesland sels wurde ek maatregels nommen: sa meie smokers aans net mear bûten op it eigen terrein smoke, mar moatte sy dat fierder fan it gebou yn Ljouwert ôf dwaan.