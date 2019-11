Ferljochte tagong ta De Jouwer lit noch efkes op him wachtsje

De lantearnepeallen boppe de yntree fan de De Jouwer fan de sneldyk ôf dogge it noch hieltyd net. It is in wichtich plak, want de ovatonde dêr't se steane is in drok ferkearsknooppunt. Gjin ljocht kin liede ta ûnfeilige situaasjes by de tagong fan De Jouwer. De situaasje is bekend by de gemeente, mar in oplossing lit lykwols noch efkes op him wachtsje.