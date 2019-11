Smellingerlân hâldt gaswinning by Finkegea net tsjin mei bestimmingsplan

De rjochtsaak wie oanspand troch it ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat. De Ried fan Steat hat alle beswieren op it winningsplan Finkegea ôfwiisd. Neffens de rjochter is it terjochte dat it ministearje akkoart gien is mei de plannen.

Dúdlik sinjaal

Neffens Vermilion is it in dúdlik sinjaal dat gemeenten gjin bestimmingsplannen ynsette meie om de winning fan ierdgas tsjin te gean. It bedriuw hopet dat mei dizze útspraak 'het energiebeleid van het Rijk en de lokale overheden dichter bij elkaar komen.'