Boeren op Skiermûntseach wolle duorsum: mar krije sy dat foarinoar?

De ekstinsyf produsearre molke moat op it eilân ferwurke en ferkocht wurde. Der moat in Zuivelhoeve komme dêr't bygelyks de lokaal makke tsiis ferkocht wurdt. Subsydzje mei net samar jûn wurde, om't Europeeske regels dat ferbiede om't it steatsstipe is. Ek partijen lykas Friesland Campina en de Rabobank steane net te springen, om't sy benaud binne dat oare boeren it ek wolle.

Dochs wolle deputearre Johannes Kramer, boargemaster Ineke van Gent en de boeren sels dat der wol stipe komt om de transysjeperioade te oerbrêgjen. Der is oerlis tusken gemeente, provinsje en saakkundigen fan it ministearje fan Lânbou. Ein novimber soe der in oplossing komme moatte.

'Het project verdient het'

"Zoals u weet is Schiermonnikoog al proeftuin aangewezen door ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en dat betekent ook dat Schiermonnikog ook als voorbeeld dient voor hoe er omgeschakeld kan worden. Ik ga er vanuit dat we eruit komen, want dit is een prachtig project dat het verdient," seit boargemaster Ineke van Gent.

Deputearre Kramer is it dêr wol mei iens. "Dit projekt is té wichtich foar ús, dus wy wolle echt alles út de kast helje om te sjen dat wy de boeren helpe kinne by dy omskeakeling."