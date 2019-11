Nij sûnensplatfoarm foar medyske ynformaasje yn it noarden

It is de bedoeling dat der in saneamde persoanlike sûnensomjouwing makke wurdt op it ynternet. Je kinne dêr je eigen medyske gegevens ynsjen en oanfolje, mar ek tastimming jaan foar it gebrûk fan dy gegevens troch soarchferlieners. En mooglik kinne je der yn takomst noch wol mear mei, sa as ynformaasje oer behannelingen. Dat is tongersdei sein by in presintaasje fan De Friesland yn Ljouwert.

Subsydzje

It projekt kostet 10 miljoen euro: 4 miljoen dêrfan soe út de kas komme moatte fan it 'Samenwerkingsverband Noord Nederland' (SNN). Dy subsydzje is noch net takent. Komt der gjin subsydzje dan giet it noch wol troch, mar dan op in oare wize. Yn totaal hawwe al 37 partijen yn en om de soarch 'ja' sein tsjin dit inisjatyf. It is de grutste yn syn soart fan Nederlân. De ambysje is om oer 5 jier 200.000 brûkers te hawwen.