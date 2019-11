Fryske Akademy wiis mei rêdingsplan, mar wat tinke de oare ynstellingen?

De Akademy hat al jierren in struktureel tekoart en hie frege om 500.000 euro it jier derby. De provinsje wol lykwols net fierder gean as 200.000. "It is krap," seit Smink. "It betsjut dat der echt goed sjoen wurde moat nei hokker prioriteiten wy stelle kinne yn ús ûndersyk en ek dat wy hiel goed sjen wolle nei op hokker wize we gearwurkje kinne mei oare organisaasjes."

Dy gearwurking is ien fan de easken fan provinsje Fryslân foar it beskikber stellen fan it jild. De Fryske Akademy moat sjen wat se tegearre mei ûnder oare de Campus Fryslân, it Frysk Planburo en Tresoar oppakke kinne.

Kwaliteit moat foarop

Smink sjocht dêr wol kânsen yn: "Wy sjogge grif mooglikheden ta gearwurking, wy dogge dat ek al. Mar it is wol wichtich dat de provinsje ek tsjin de oare ynstellingen seit dat sy ek mei ús gearwurkje moatte. As it allinne fan ús ôf hinget, dan sil it net slagje. Ik tink dat de provinsje ek de oare ynstânsjes útnûgje sil. De provinsje hat fansels ek relaasjes mei de oare ynstellingen en kin dêr ek in behoarlik twingend fersyk dellizze."