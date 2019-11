FIDEO: Skoalbern foar moarnsbrochje nei boargemaster ta yn Eaststellingwerf

Se sizze wolris dat it moarnsbrochje it belangrykste miel is fan de dei. Om dêr nochris ekstra de klam op te lizzen is it Nationale Schoolontbijt betocht. Skoalbern yn Easterwâlde krigen dat tongersdeitemoarn en makken dêrmei in goeie start fan de dei en ek nochris op in spesjaal plakje.