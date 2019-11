"Noarderlingen minder kânsen op arbeidsmerk"

Ut it ûndersyk docht bliken dat de kâns op in baan yn de rânen fan Nederlân, wêrûnder yn it Noarden, sa'n fjouwer persint leger leit as yn de Rânestêd. "Het is een politieke vraag of je verschillen in kansen acceptabel vindt in een land. Dat iemand die in Groningen woont een andere kans heeft op een werkzeker pad dan iemand in Amersfoort. Het is belangrijk om daar soms discussie over te voeren. Het voelt in ieder geval wel als onrechtvaardig dat mensen geen gelijke kansen hebben," seit Edzes.

'Ynvestearje yn ûnderwiis en ferfier'

Dêrneist makket it út oftst yn de stêd of op it plattelân wennest. Neffens de ûndersikers biede stêden in protte kânsen op wurk, mar lûke se ek in grutte groep minsken oan dy't de banen net ynfolje kinne, lykas net-westerske minderheden en minsken mei in leech opliedingsnivo. Yn doarpen binne minder banen beskikber, mar binne ek in protte âlderein.

De ûndersikers hawwe wol ideeën oer mooglike maatregels. Edzes: "Onderwijs vind ik één van de belangrijkste factoren waarin je kunt investeren, zeker in sociaaleconomisch zwakkere gebieden. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om toe te werken naar goede mobiliteitsverbindingen. Als mensen dan opgesloten zitten in een woning of regio, kunnen ze met een goede verbinding in elk geval goede banen bereiken."