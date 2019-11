Issa Kallon noch fraachteken by Cambuur foar útwedstriid tsjin Roda JC

Trainer Henk de Jong koe noch net sizze oft de rappe oanfaller fit genôch is om de útwedstriid freed tsjin Roda JC te spyljen. "It is noch efkes ôfwachtsjen", sei De Jong tongersdei nei de training. "We beslisse dat nei alle gedachten op it lêste momint." As Kallon net spylje kin, is Antonia nei alle gedachten syn ferfanger.

De Jong beskôget de útwedstriid tsjin Roda JC as in soarte fan finale. "Ik bedoel dêr mei dat it foar ús in útdaging is om in lestige útwedstriid ris in kear te winnen. De trainingsyntinsiteit is grut. It spat der ôf. Dan is it moai as je je sels witte te beleanjen."

Roda JC drege tsjinstanner

Roda JC liket de saken organisatoarysk wer wat op de rails te hawwen en is in drege tsjinstanner, sa fynt ek de trainer fan Cambuur. "In lestige tsjinstanner, mar dat binne wy sels ek. Wy hawwe tsien wedstriden achter inoar net ferlern. Wy gean fan ússels út. Ik haw der alle betrouwen yn."