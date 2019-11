Jordy van Deelen fjouwer moanne oan 'e kant mei ôfskuorde knibbelbân

Van Deelen botste yn de 20e minút fan de wedstriid tsjin in tsjinstanner oan en koe net fierder spylje. Undersyk yn it sikehûs hat útwiisd dat der sprake is fan in ôfskuorde knibbelbân. "Ik voelde gelijk na die botsing dat er iets mis was in mijn knie. Dan hoop je dat het meevalt, dat het een kleine verrekking is of zo, maar helaas is gebleken dat dat niet zo is. Het enige positieve is dat het gelukkig geen kruisband is," sa seit Van Deelen.

Net earste blessuere oan 'e knibbel

De rjochtsback hat der ferline jier hast in seizoen lang út west mei in krúsbânblessuere. De spiler wie benaud dat soks no wer it gefal wêze soe.

Omrop Fryslân makke ferline seizoen dizze reportaazje oer de refalidaasje fan Van Deelen: