Frou Westra-Zijlstra (88) kin âlderein Abbingahiem wat nijs foarlêze

De âlderein fan Abbingahiem hiene alris sein dat se graach nei de ferhalen fan Akke Radsma lústerje woene. Yn it radioprogramma Muzyk yn Bedriuw fan Omrop Fryslân die frou Westra-Zijlstra dêrom woansdei in oprop foar de boekjes fan Radsma. Otte Akkerman hearde dy oprop ek, en melde him by de Omrop. Syn pake Paulus Akkerman hat de ferhalen foar Radsma skreaun.

'Boekjes dûbeld ha je net safolle oan'

Otte sammelet de ferhalen en boekjes fan syn pake. It giet dan om krystferhalen, berneboeken en meardere koarte ferhalen. Mar ek om de ferhalen dy't syn pake foar Radsma makke hat. "Ik ha trije boekjes dûbeld. En dûbeld ha je net safolle oan. Dy mei frou Westra-Zijlstra wol fan my ha. En oar materiaal soe even kopiearre wurde moatte. Se stean hjir yn de kast."