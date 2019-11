Sukses foar dokumintêre oer frachtweinsjauffeur Harm dy't Harriët waard

Performer Juno, oarspronklik fan Skylge, liet sjen dat net elke man syn transysje ta frou yn stilte en beskiedenheid trochmakket. Juno socht yn har act krekt alle grinzen fan de drag queen op mei har kostuum, make-up en gebearten.

De âld-Ljouwerter fotograaf Hans van der Kamp, dy't op fersyk fan de oerheid ynkoarten in lanlike foarljochtingsfilm meitsje sil oer dit ûnderwerp, joech it publyk oan de hân fan foto's in byld fan de ûntwikkeling fan de queer-scene troch de jierren hinne. Sjoernalist Asing Walthaus liet mei fragminten sjen hokker plak homoseksualiteit en queer yn de Nederlânske films hat. IepenUP Live fertoant oant en mei snein 10 novimber alle dagen in film of dokumintêre om it tema Queer Cinema hinne. De tagong is fergees.

Oandacht foar it ûnderwiis

Nije wike is IepenUP Live der wer, mei oandacht foar it ûnderwiis. Komt dat op de kop ferkeard yn Nederlân en binne de stakingsaksjes fan it ûnderwizend personiel terjochte? Binne de finansjele tasizzingen fan Den Haag wol of gjin garânsje foar better ûnderwiis?