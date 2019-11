Filmtip Noordelijk Film Festival: Noorderkroon Mix 1

"Mijn tip voor vandaag als van oorsprong Friese maker is natuurlijk de Noorderkroon Mix 1. Hierin is mijn eigen korte film Aurora te zien die ik begin dit jaar in IJsland heb mogen maken met acteurs Raymond Thiry en Maartje Remmers. Bovendien heeft de film net als mijn filmtip van gisteren een grotendeels Friese crew. Ook kijk ik uit naar de andere films in deze mix, mede omdat ik vind dat we het Friese product moeten waarderen. Om diezelfde reden ben ik ook benieuwd naar Best of Plons; ik vind het goed en bewonderenswaardig dat dit festival uit de grond is gestampt."