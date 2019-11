Dúdlike taal yn Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Dantumadiel en Noardeast-Fryslân slute harren as earste gemeenten yn Fryslân oan by de 'Direct Duidelijk'-kampanje fan it Ministearje fan Ynlânske Saken. De kampanje helpt oerheidsynstânsjes op gong by it begryplik meitsjen fan skriftlike kommunikaasje, lykas bygelyks brieven.