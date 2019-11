Ljouwerter studio lûkt artysten út it hiele lân

Hy is der bliid mei dat de studio yn Ljouwert sit. "We worden minder beïnvloed door de visie en meningen van de industrie. Bovendien is Leeuwarden er door culturele hoofdstad mooier op geworden en dat is aantrekkelijk, ook voor als we mensen uit het westen hier hebben. Ik denk wel dat het een kwestie is van doorpakken nu. Er wordt veel gepraat en er is veel discussie. Dat is goed, maar ik vind dat deze energie beter gestoken kan worden in het echt doen van dingen."