Grutte rampoefening op It Hearrenfean ferrint "bêst soepel"

Ytje Sikkema wie triaazjedokter by de rampoefening. Sy moast beoardielje hokker slachtoffers nei de Spoedeisende Hulp moasten en hokker by in oare ôfdieling behannele wurde koene. "Dus foaral sjen wa't it siikst is en direkt holpen wurde moat", leit Sikkema út.

Neffens har is it belangryk by sa'n rampoefening dat se dúdlikheid krije oer hoe't de pasjintestream giet. "Yn it echt is der dochs wol wat gaos en je besykje it 'gestroomlijnd' te dwaan. Watfoar letsel ien presys hat, is yn earste ynstânsje foar my noch net iens sa belangryk. Behalve dat ik wit dat se goed holpen wurde", seit Sikkema.

Soepel ferrin

Dieuwke van den Bosch, adviseur krisisbehearsking by Tjongerschans, wie tefreden oer it ferrin fan de rampoefening. "De earste yndruk is dat it bêst soepel ferrint." De oefening wurdt letter noch evaluearre troch de ferskate ôfdielingen en ynstânsjes.