40e Noordelijk Film Festival iepene: "Film hat seker noch takomst"

Wat ek feroare is, is de fokus op Skandinavië. "Dy Noardske fokus ha we yn it lêste desennium ûntwikkele", fertelt Buwalda. "Yn it grutte oanbod fan films en filmfestivals moatte je in plak fine en in profilearring oanbringe yn je keuzes. Dêrom ha we foar dizze noardlike fokus keazen. It slút moai oan by ús namme, by ús lokaasje en by it gefoel fan de minsken dy't hjir komme."

Sels hat se ek har favoriten op it festival. "Ik bin hiel entûsjast oer Barn, Echo, Out Stealing Horses, Harajuku en A White White Day. Fan in pear fan dy films binne hjir ek gasten." Sels sil se net in soad films sjen de kommende dagen. "Ik sil my tariede op de fraachpetearen, want ik ha hast alles al sjoen. Ik rin rûn, genietsje en praat mei de gasten."

Op nei de 50e edysje

Hoe't it festival der oer tsien jier útsjocht, wit Buwalda net. "Nei dit festival sitte we wer om tafel en dan sjogge we fierder nei de takomst. No giet it echt om dit festival. Mar ik hoopje dat we op dizze manier trochgean kinne. Mei in entûsjast publyk dat elkoar moetsje kin yn in moaie festivalsfear."