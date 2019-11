PvdA stelt fragen oer lûdsoerlêst Stiens en ferâldere lûdswâlen by N357

De PvdA yn Provinsjale Steaten wol opheldering ha oer de lûdsoerlêst fan omwenners yn de omjouwing fan de N357 by Stiens. Steatelid Edou Hamstra hat klachten krigen fan de omwenners op it stik by de Hege Hearewei en de rotonde mei de ôfslach rjochting Sint-Anne.