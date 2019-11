Nij plan foar doarpshûs Feanwâlden: yn nijbou fan skoallen

It doarpshûs fan Feanwâlden is in pineholledossier yn Dantumadiel. Earder sei it gemeentebestjoer ta dat der jild komme soe foar it doarpshûs, mar dat lutsen se letter wer yn, omdat de gemeente jildpine hat.

Definityf gjin jild foar doarpshûs

By de begruttingsgearkomsten yn Dantumadiel op moandei en tiisdei waard dúdlik dat der definityf gjin jild komt foar it doarpshûs.

"We ha begryp foar de teloarstelling en pine nei jierren fan ynspanning troch in soad frijwilligers", seit riedslid Ayje Sikma fan Sociaal Links. "Mar we sjogge gjin oare mooglikheid sûnder de finansjele posysje fan de gemeente noch fierder te ferminderjen."

Op termyn ferfanging of nijbou

As alternatyf komme Sociaal Links, Gemeentebelangen, ChristenUnie en de SGP no mei in fersyk foar in brede fyzje op de húsfêsting fan ferieningen, tsjerken en skoallen. Neffens de partijen binne de skoallen yn Feanwâlden op termyn oan ferfanging of nijbou ta. Dat is miskien in kâns om dy skoallen sa te bouwen dat ferieningen der ek gebrûk fan meitsje kinne, is it idee fan de partijen.

In mearderheid fan de ried stimde foar de plannen. It kolleezje sil op koarte termyn mei de plannen oan de slach. Oan de ried fertelde wethâlder Gerben Wiersma dat alle ferieningen út it doarp meinommen wurde yn de plannen.