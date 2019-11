LIVE: IepenUP Live oer it Queer Cinema Filmestival

Te gast is ûnder oaren Nanoah Struik, de twadde persoan yn Nederlân dy't as geslacht in 'X' yn it paspoart stean hat. Neist petearen mei dizze en oare gasten wurdt ek de dokumintêre M/F/X fertoand. Hjiryn wurde in transfrou út Hondoeras, in transman út Fjetnam en in transgender non-binêr persoan út Nederlân folge.

It Queer Cinema Filmfestival duorret oant en mei snein 10 novimber. Alle dagen wurdt der in queerfiilm draaid. Fan woansdei oant en mei sneon is elkenien fan 19.30 oere ôf wolkom yn it Neushoorn kafee. De film fan snein begjint om 15.00 oere