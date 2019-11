Op hûnderten basisskoallen yn Fryslân waard woansdei gjin les jûn. En ek guon middelbere skoallen moasten it mei minder dosinten dwaan. De learkrêften diene mei oan de lanlike ûnderwiisstaking en dêrtroch lei it ûnderwiis yn ús provinsje foar it grutste part plat. Oare skoallen diene de doarren just wol iepen.

In oersjoch fan de stakingsdei yn it ûnderwiis: