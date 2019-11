Takomst swimbad Hallum de kommende seis jier feilich

Alle jierren lûkt it swimbad ûngefear 35.000 besikers. Neffens wethalder Pytsje de Graaf giet it dêrmei om in wichtige foarsjenning dy't alle jierren in hiel soad minsken lûkt. It behear en it ûnderhâld fan De Sawn Stjerren wurdt al jierren dien troch frijwilligers. Troch de oerienkomst mei de gemeente bliuwt dat de kommende jierren sa.