1.570 bern yn Fryslân hiene ôfrûne moanne lêst fan leararetekoart

Yn guon gefallen binne de klassen nei hûs ta stjoerd. It giet hjir dan om 68 learlingen. Sa siet groep 7 fan De Diamant yn Aldegea (Smellingerlân) begjin oktober in dei thús. De fêste learkrêft wie siik en in ferfanger wie net foar hannen. "We ha tweintich fêste ferfangers en dan noch in pûl fan tweintich", sei bestjoerder Thijs Praamstra fan de skoalkoepel. "Mar somtiden komme we dan noch tekoart foar ferfanging."

Sûnder foech foar de klasse

Meastentiids fine skoallen oare oplossingen: sa binne 151 learlingen dy't in dei sûnder juf of master sieten oer oare klassen ferdield. En 236 learlingen krigen yn dat gefal les fan in persoan sûnder foech om les te jaan. Dêrnjonken stiene yn guon gefallen in direksjelid of in pesjonearre dosint foar de klasse. Yn de measte gefallen komt in parttimer in ekstra dei werom.

Mooglik giet it om noch folle mear learlingen dy't lest ha fan it leararetekoart, omdat mar trije persint fan de skoallen de ôfrûne moanne wat meld hat. Yn totaal ha fyftjin skoallen in tekoart meld yn dy perioade. It is mooglik dat der mear skoallen binne dy't mei in probleem sieten, mar neat meld ha.